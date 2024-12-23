Дуров: В 2024 году Telegram заработал более миллиарда долларов

Впервые за три года своей монетизации Telegram стал прибыльным. Об этом в своём канале заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

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По его словам, в 2024 году количество подписчиков Telegram Premium увеличилось в три раза, превысив 12 млн. Также в несколько раз выросли доходы от рекламы.

«Общая выручка Telegram в 2024 году превысила миллиард долларов, и мы закрываем год с более чем 500 млн долларов денежных резервов, не включая криптоактивы», - написал Дуров.

Ранее в пресс-службе Telegram заявили, что мессенджер заблокировал в 2024 году более 15 миллионов групп и каналов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Алексей Зотов
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