Дуров: В 2024 году Telegram заработал более миллиарда долларов
Впервые за три года своей монетизации Telegram стал прибыльным. Об этом в своём канале заявил основатель мессенджера Павел Дуров.
По его словам, в 2024 году количество подписчиков Telegram Premium увеличилось в три раза, превысив 12 млн. Также в несколько раз выросли доходы от рекламы.
«Общая выручка Telegram в 2024 году превысила миллиард долларов, и мы закрываем год с более чем 500 млн долларов денежных резервов, не включая криптоактивы», - написал Дуров.
Ранее в пресс-службе Telegram заявили, что мессенджер заблокировал в 2024 году более 15 миллионов групп и каналов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru