Telegram-канал РИА Новости заблокировали в Европе из-за жалобы Эстонии

Ранее, 28 декабря 2024 года, информагентство сообщило, что его Telegram-канал начали блокировать в Европе. Тогда корреспонденты агентства передавали, что он недоступен в Польше, Бельгии, Швейцарии, Греции, Чехии и Италии.

При попытке посмотреть материалы канала появилась надпись о том, что он якобы нарушал местное законодательство, но никаких конкретных примеров не приводилось.

Теперь агентство получило ответ из техподдержки, что причина блокировки - жалоба от властей Эстонии.

Ранее соцсети Facebook и Instagram (платформы запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) заблокировали аккаунты RT и МИА «Россия сегодня», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







