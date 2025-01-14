Telegram-канал РИА Новости заблокировали в Европе из-за жалобы Эстонии
Telegram-канал РИА Новости был заблокирован в Европе из-за жалобы эстонской стороны, сообщило агентство со ссылкой на техподдержку мессенджера.
Ранее, 28 декабря 2024 года, информагентство сообщило, что его Telegram-канал начали блокировать в Европе. Тогда корреспонденты агентства передавали, что он недоступен в Польше, Бельгии, Швейцарии, Греции, Чехии и Италии.
При попытке посмотреть материалы канала появилась надпись о том, что он якобы нарушал местное законодательство, но никаких конкретных примеров не приводилось.
Теперь агентство получило ответ из техподдержки, что причина блокировки - жалоба от властей Эстонии.
Ранее соцсети Facebook и Instagram (платформы запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) заблокировали аккаунты RT и МИА «Россия сегодня», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Волонтеры ищут той-терьера, брошенного в электричке из Сергиева Посада
- Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов шестерых наемников
- СМИ: В США согласовали запрет на автомобили с технологиями из РФ и КНР
- Комплекс ПВО Patriot развернут у границы с Украиной
- СМИ: В Австралии открыли новый подвид смертельно опасного паука
- СК РФ: Ректора НГАТУ задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями
- НАТО анонсировал «беспрецедентные учения» в Европе
- Произошел масштабный сбой в работе российских операторов
- Telegram-канал РИА Новости заблокировали в Европе из-за жалобы Эстонии
- В Томской области два человека погибли при перевозке взрывчатки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru