Технократ и адепт цифры. В России новый премьер

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства России. Текст указа опубликован на сайте Кремля. Этому предшествовали консультации Мишустина с парламентскими фракциями, выступление в нижней палате с программной речью и процедура согласования Госдумой кандидатуры премьера. Впервые в истории современной России депутаты одобрили кандидатуру на пост главы правительства без единого голоса против: за назначение Михаила Мишустина проголосовали 383 парламентария, 41 воздержался. О планах не голосовать за внесенную кандидатуру заявлял лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

Заботу о семье и детях Михаил Мишустин назвал первоочередной задачей нового правительства. В число приоритетов Мишустин, выступая в Госдуме, включил также повышение благосостояния граждан, восстановление доверия бизнеса к государству, создание адресной системы социальной помощи через единую базу доходов домохозяйств, прорыв в цифровизации реального сектора экономики, рост аграрного сектора, поддержку оборонной промышленности, развитие транспортной инфраструктуры. «Майские указы» президента он назвал обязательными к исполнению. Средства нацпроектов, по его мнению, должны идти на промышленность и машиностроение, на помощь усилиям ЦБ по привлечению инвестиций, на повышение производительности труда и развитие малого бизнеса.

Первая специальность нового премьер-министра – «системы автоматизированного проектирования». Неудивительно, что на всех предыдущих должностях цифровизация становилась одним из основных векторов его деятельности. На посту замминистра по налогам и сборам он занимался внедрением ИНН и электронной цифровой подписи; будучи главой Федерального агентства кадастра, он запустил электронный реестр недвижимости; на посту главы Федеральной налоговой службы он создал самую передовую систему сборов: прозрачную, понятную, удобную для налогоплательщиков и эффективную для государства. По его собственным словам, налоговая служба старалась стать «незаметной» для граждан. Теперь и правительство, по мнению Мишустина должно само стать цифровой платформой, чтобы ликвидировать все неудобства для россиян.

Пока остается открытым вопрос о структуре и составе правительства Мишустина. В ходе консультаций в Госдуме депутаты критиковали ряд министров: «Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: министерство труда - Топилин, министерство здравоохранения - Скворцова, министерство культуры - Мединский, министерство просвещения – Васильева», - сообщила советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова, на которую ссылается «Интерфакс». С другой стороны, Мишустину было рекомендовано сохранить в кабмине вице-премьеров Татьяну Голикову, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева, а также министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, чью работу, по словам вице-спикера Госдумы Сергея Неверова, депутаты оценивают позитивно.

Изменения в правительстве новый премьер анонсировал, но в персоналии не углублялся. Михаил Мишустин планирует в ближайшее время представить президенту список министров, которые бы могли войти в новый состав правительства. Понимание того, кто войдет в новый состав кабинета министров, «возникнет в ближайшие дни», - сказал Мишустин.

