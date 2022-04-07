Россия досрочно вышла из Совета ООН по правам человека

Власти России объявили о досрочном прекращении своих полномочий в Совете ООН по правам человека после решения Генассамблеи приостановить членство страны. Об этом заявил зампостпред РФ при организации Геннадий Кузьмин сообщает РИА Новости.

По словам Кузьмина, решение вступает в силу с 7 апреля. Он также назвал этот шаг Генассамблеи «неправомерным и политически мотивированным».

Проект резолюции был подготовлен из-за спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине. Документ поддержали 93 государства, против высказались 24 страны, ещё 58 воздержались.

Принятие резолюции означает, что Россия лишается права голоса и права выступать, но сохраняет место в Совете по правам человека ООН. При этом Генассамблея может пересмотреть решение «в случае необходимости».





