Татьяна Голикова назначена председателем совета Фонда кино

Из совета Фонда кино исключили главу правления «Союзмультфильма» Юлиану Слащеву, бывшего советника президента Владимира Толстого и режиссера Владимира Хотиненко, следует из распоряжения правительства РФ.

«На предельных возможностях»: Любимов объяснил новые назначения в театрах Москвы

В совет вошли вице-премьер Татьяна Голикова (она стала председателем), режиссер Сергей Урсуляк и президент Ассоциации анимационного кино Илья Попов.

Ранее помощника президента РФ Владимира Мединского включили в состав совета по культуре и искусству в качестве секретаря, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
ТЕГИ:КиноНазначение

Горячие новости

Все новости

партнеры