Татьяна Голикова назначена председателем совета Фонда кино
14 июня 202420:16
Из совета Фонда кино исключили главу правления «Союзмультфильма» Юлиану Слащеву, бывшего советника президента Владимира Толстого и режиссера Владимира Хотиненко, следует из распоряжения правительства РФ.
В совет вошли вице-премьер Татьяна Голикова (она стала председателем), режиссер Сергей Урсуляк и президент Ассоциации анимационного кино Илья Попов.
Ранее помощника президента РФ Владимира Мединского включили в состав совета по культуре и искусству в качестве секретаря, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru