«Там вольно дышит человек». Поэт призвал либералов уехать в Киргизию

Поэт Вадим Степанцов в эфире НСН ответил пользователям соцсетей, обрадованным добровольной отставкой президента Киргизии.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку на фоне протестов в Бишкеке.

Поэт, лидер группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов в беседе с НСН посоветовал всем либералам, ставившим уход Сооронбая Жээнбекова с поста президента в пример главам других государств, уехать в Киргизию.

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«В связи с этим посыпались комментарии от либеральной части в социальных сетях, мол, какой он молодец, все бы так. Радуются, хлопают в ладоши, как дети. Хотя не очень понимают, почему у них президент за президентом уходит, а нормальной жизни для людей не получается. Ребят, если вам так нравится в Киргизии, поезжайте туда. Там сменяемость власти, там свобода, там вольно дышит человек», – отметил он.

Также Вадим Степанцов в эксклюзивном интервью НСН предложил приравнять в вопросах морали и штрафов нарушителей масочного режима к курильщикам.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыКиргизияВадим Степанцов
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