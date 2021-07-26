Талибы заявили о приверженности правам человека

Члены террористической организации «Талибан» (запрещена в России) заявили, что привержены правам человека. Об этом сообщил представитель талибов Мухаммад Наим в Twitter.

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Наим подчеркнул, что талибы следуют правам человека в свете исламских ценностей и национальных интересов.

Ранее президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер рассказал НСН, что Россия не будет делать исключений в переговорах с террористами. Он добавил, что российские интересы будут отстаивать на любом уровне.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:РоссияАфганистанТалибан
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