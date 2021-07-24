США и ЕС призвали талибов остановить наступление в Афганистане

США и Евросоюз призывают установить перемирие в Афганистане и искать политическое решение конфликта между правительственными силами и движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом говорится в совместном заявлении Соединенных Штатов и ЕС, текст которого распространил Госдепартамент.

«Мы настоятельно призываем обе стороны договориться о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня и об основополагающих принципах будущего афганского государства и деталях переходных механизмов управления до достижения окончательного политического урегулирования», — отмечается в заявлении.

США и ЕС считают необходимым создание инклюзивных переходных механизмов управления, которые будут соответствовать международным обязательствам Афганистана, включая борьбу с терроризмом.

Также авторы заявления обращаются к талибам с призывом прекратить наступление, выполнять обязательства по защите инфраструктуры, снизить уровень насилия, защитить мирных граждан и разрешить доступ гуманитарной помощи в контролируемые ими районы, особенно на фоне пандемии.

Кроме того, США и ЕС призывают стороны афганского конфликта обеспечить безопасность зарубежных дипмиссий, сотрудников аэропортов, СМИ и некоммерческих организаций.

