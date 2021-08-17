Талибы заявили о помиловании противников движения
17 августа 202118:14
Представитель запрещённого в России радикального движения «Талибан» заявил, что организация не намерена сводить сводить счёты.
По его словам, издан акт о помиловании всех, кто был против движения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru