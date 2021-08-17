Вице-президент Афганистана Салех объявил себя временным главой государства

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя временным главой государства. Такое заявление он сделал в Twitter. Также Салех призвал граждан объединиться и начать сопротивление. Он заявил, что афганцы еще не потеряли духа в отличие от США и НАТО и видят «большие возможности».

Вице-президент отказался уезжать из страны даже после того, как боевики движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) взяли президентский дворец и объявили о контроле над Афганистаном.

Ранее сенатор Сергей Цеков в беседе с «Радиоточкой НСН» оценил шансы талибов удержаться у власти.

