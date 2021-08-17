Талибы заявили, что Афганистан перестанет производить наркотики

Официальный представитель запрещённого в России радикального движения «Талибан» Забихулла заявил, что талибы намерены превратить Афганистан «в страну без наркотиков».

На пресс-конференции в Кабуле он отметил, что движение сделает всё, чтобы Афганистан не стал центром по производству наркотиков.

«Хочу заверить весь мир... Мы желаем искоренить это зло и превратить нашу родину в страну без наркотиков», - пообещал Муджахид.

Ранее Муджахид заявил, что «Талибан» не намерен сводить счёты со своими оппонентами и поэтому был издан акт о помиловании всех противников.

