Талибы заявили, что Афганистан перестанет производить наркотики
Официальный представитель запрещённого в России радикального движения «Талибан» Забихулла заявил, что талибы намерены превратить Афганистан «в страну без наркотиков».
На пресс-конференции в Кабуле он отметил, что движение сделает всё, чтобы Афганистан не стал центром по производству наркотиков.
«Хочу заверить весь мир... Мы желаем искоренить это зло и превратить нашу родину в страну без наркотиков», - пообещал Муджахид.
Ранее Муджахид заявил, что «Талибан» не намерен сводить счёты со своими оппонентами и поэтому был издан акт о помиловании всех противников.
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