Талибы выдвинули ультиматум лидеру сопротивления в Панджшере – сдаться через четыре часа
Участники движения «Талибан»* (*террористическая организация, запрещенная в России) потребовали от лидера сопротивления в Панджшере Ахмеда Масуда сдаться через четыре часа,. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya22 августа.
В противном случае талибы пригрозили начать захват Панджшера, где располагается Масуд и первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех.
Сообщается, что боевики «Талибана» находятся в полной готовности к проведению операции по захвату провинции.
Напомним, афганская провинция Панджшер — единственный регион, не подконтрольный талибам. Там находятся один из лидеров отрядов сопротивления Ахмад Масуд и вице-президент Афганистана Амрулла Салех. После того, президент Ашраф Гани покинул страну, Салех назвал себя главой государства и пообещал никогда не сдаваться боевикам.
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