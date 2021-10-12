Талибы призвали НАТО к дипломатии

Муджахид отметил, что «время атак прошло». Также он подчеркнул, что талибы не допустят использование территории Афганистана как площадки для опосредованной войны мировыми державами.

США полностью вывели свои войска из Афганистана в конце августа текущего года. После ухода американских солдат власть в стране захватили представители движения «Талибан» (запрещено в РФ).

