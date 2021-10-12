Талибы призвали НАТО к дипломатии

Движение «Талибан» (запрещено в РФ) заявили о провале НАТО в Афганистане и призвали альянс к дипломатии. Об этом сообщает портал Ariana News со ссылкой на представителя талибов Забихуллу Муджахида, передает «Интерфакс».

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Муджахид отметил, что «время атак прошло». Также он подчеркнул, что талибы не допустят использование территории Афганистана как площадки для опосредованной войны мировыми державами.

США полностью вывели свои войска из Афганистана в конце августа текущего года. После ухода американских солдат власть в стране захватили представители движения «Талибан» (запрещено в РФ).

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Фото: twitter.com/pnews360
ТЕГИ:НАТОТалибан
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