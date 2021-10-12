Талибы призвали НАТО к дипломатии
Движение «Талибан» (запрещено в РФ) заявили о провале НАТО в Афганистане и призвали альянс к дипломатии. Об этом сообщает портал Ariana News со ссылкой на представителя талибов Забихуллу Муджахида, передает «Интерфакс».
Муджахид отметил, что «время атак прошло». Также он подчеркнул, что талибы не допустят использование территории Афганистана как площадки для опосредованной войны мировыми державами.
США полностью вывели свои войска из Афганистана в конце августа текущего года. После ухода американских солдат власть в стране захватили представители движения «Талибан» (запрещено в РФ).
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