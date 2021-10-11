Германия провела переговоры с талибами

По данным МИД, в ходе встречи обсуждались безопасность и угроза терроризма. Также были затронуты темы соблюдения прав человека, в том числе женщин, эвакуация людей.

В МИД подчеркнули также, что Германия планирует судить деятельность талибов не по словам, а по действиям.



