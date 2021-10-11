Германия провела переговоры с талибами

Делегация Германии провела переговоры с представителями движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкий МИД.

«Талибан» заявил о переговорах с Россией о признании своего правительства

По данным МИД, в ходе встречи обсуждались безопасность и угроза терроризма. Также были затронуты темы соблюдения прав человека, в том числе женщин, эвакуация людей.

В МИД подчеркнули также, что Германия планирует судить деятельность талибов не по словам, а по действиям.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияТалибан
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