Песков: Путин не планирует встречаться с талибами, которые прибудут в Москву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в октябре в Москву на консультации должны прибыть представители запрещённого в России радикального движения «Талибан», сообщает ТАСС.

По словам представителя Кремля, в планы Владимира Путина не входят встречи с представителями радикалов.

Ранее президент России заявил, что с талибами нужно взаимодействовать, однако торопиться с их официальным признанием не следует.

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Фото: twitter.com/pnews360
ТЕГИ:ПереговорыТалибанВладимир ПутинДмитрий Песков
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