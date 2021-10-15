Песков: Путин не планирует встречаться с талибами, которые прибудут в Москву
15 октября 202114:03
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в октябре в Москву на консультации должны прибыть представители запрещённого в России радикального движения «Талибан», сообщает ТАСС.
По словам представителя Кремля, в планы Владимира Путина не входят встречи с представителями радикалов.
Ранее президент России заявил, что с талибами нужно взаимодействовать, однако торопиться с их официальным признанием не следует.
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15 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru