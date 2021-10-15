Песков: Путин не планирует встречаться с талибами, которые прибудут в Москву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в октябре в Москву на консультации должны прибыть представители запрещённого в России радикального движения «Талибан», сообщает ТАСС.

По словам представителя Кремля, в планы Владимира Путина не входят встречи с представителями радикалов.

Ранее президент России заявил, что с талибами нужно взаимодействовать, однако торопиться с их официальным признанием не следует.