Талибы опровергли информацию о финансировании Россией убийства американских солдат

Представитель движения Талибов заявил, что РФ не предлагала вознаграждение за убийства американских солдат в Афганистане. Об этом пишет РИА «Новости».

Отвечая на вопрос журналистов о причастности России к финансированию убийств американских военных, представитель движения Мохаммад Наим, что «это неправда».

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замира Кабулов 29 января провел встречу в Москве с представителями экстремистской группы «Талибан» (запрещена в РФ), в рамках которой стороны обсудили выполнение соглашения США и Талибов, подписанного в феврале 2020 года в Дохе.