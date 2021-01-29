Талибы опровергли информацию о финансировании Россией убийства американских солдат

Представитель движения Талибов заявил, что РФ не предлагала вознаграждение за убийства американских солдат в Афганистане. Об этом пишет РИА «Новости».

Отвечая на вопрос журналистов о причастности России к финансированию убийств американских военных, представитель движения Мохаммад Наим, что «это неправда».

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замира Кабулов 29 января провел встречу в Москве с представителями экстремистской группы «Талибан» (запрещена в РФ), в рамках которой стороны обсудили выполнение соглашения США и Талибов, подписанного в феврале 2020 года в Дохе.

Помпео: Россия заплатит огромную цену за сговор с талибами

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники во внешней разведке США сообщила, что Россия тайно предлагала войскам «Талибана» вознаграждение за убийство американских военных в Афганистане.



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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:ВоенныеАфганистанСШАРоссияТалибан
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