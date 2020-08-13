Помпео: Россия заплатит огромную цену за сговор с талибами

Россия заплатит «огромную цену», если обвинения в сговоре с талибами подтвердятся. С таким заявлением выступил госсекретарь США Майк Помпео. Ранее газета The New York Times написала, что Москва якобы предлагала сторонникам запрещенного в России движения «Талибан» вознаграждение за убийство американцев.

Ura.ru напоминает, что президент США Дональд Трамп назвал подобные измышления выдумкой, которая направлена против него и Республиканской партии.

Кремль и МИД РФ также назвали публикацию фейком. Причастность к сговору отрицал и «Талибан».

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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в эфире НСН заявил, что эти обвинения являются частью внутриполитической борьбы в США в преддверии президентских выборов.

«Конечно это часть внутриполитической борьбы в США. Демократы и подконтрольная им пресса ищут возможности атаковать Трампа и создать для него проблемы на самых разных участках, и российская тема как раз хорошо раскручена и здесь не приходится сильно напрягаться. На первом месте в данном случае не Россия и не Афганистан, а ноябрьские выборы президента», - сказал Константин Косачёв.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияГосдеп СШАТалибан
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