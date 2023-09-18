«Талибан» примет участие на форуме в Казани

Представители «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) примут участие в заседании московского формата в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МИД России Замира Кабулова.

Отмечается, что встреча пройдет 29 сентября, и она коснется темы урегулирования ситуации в Афганистане.

Ранее Госдеп заявил, что США готовы поддерживать контакты с «Талибаном» по ряду направлений. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

