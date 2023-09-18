«Талибан» примет участие на форуме в Казани
18 сентября 202315:35
Представители «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) примут участие в заседании московского формата в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МИД России Замира Кабулова.
Отмечается, что встреча пройдет 29 сентября, и она коснется темы урегулирования ситуации в Афганистане.
Ранее Госдеп заявил, что США готовы поддерживать контакты с «Талибаном» по ряду направлений. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru