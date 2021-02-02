«Таких инцидентов единицы». Песков о задержаниях журналистов на незаконных акциях

«Есть общественный совет МВД, есть, наверняка, общественный совет Росгвардии, есть возможность обратиться в надзорные органы, и все эти возможности нужно задействовать», – сказал Песков в ходе брифинга, добавив, что во всех этих инцидентах должны разбираться представители силовых ведомств.

Он посоветовал редакциям, от лица которых работали задержанные журналисты, писать соответствующие запросы, передает РЕН ТВ.

Официальный представитель Кремля вновь повторил, что действия правоохранительных органов были и остаются оправданными на фоне незаконных акций и провокаций.



