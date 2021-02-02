«Таких инцидентов единицы». Песков о задержаниях журналистов на незаконных акциях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «печальных историй» с задержанием журналистов на несогласованных акциях протеста в российских городах единицы. По его мнению, каждая из них заслуживает внимания.
«Есть общественный совет МВД, есть, наверняка, общественный совет Росгвардии, есть возможность обратиться в надзорные органы, и все эти возможности нужно задействовать», – сказал Песков в ходе брифинга, добавив, что во всех этих инцидентах должны разбираться представители силовых ведомств.
Он посоветовал редакциям, от лица которых работали задержанные журналисты, писать соответствующие запросы, передает РЕН ТВ.
Официальный представитель Кремля вновь повторил, что действия правоохранительных органов были и остаются оправданными на фоне незаконных акций и провокаций.
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