В Кремле назвали действия силовиков на незаконных акциях оправданными

Действия правоохранительных органов РФ были и остаются оправданными на фоне незаконных акций и провокаций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действия сотрудников (правоохранительных органов) абсолютно были - и продолжают оставаться - оправданы на фоне незаконных акций, которые были устроены, и на фоне того агрессивного поведения провокаторов и хулиганов, которые имели место», - сказал Песков журналистам.

Несанкционированные акции, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, прошли по всей России 23 и 31 января. По данным правозащитных организаций, в ходе митингов были задержаны более 9 тысяч человек. В Кремле отметили, что массовые задержания объясняются участием значительного количества хулиганов и провокаторов. Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше».

Во вторник Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде рассматривает дело о замене Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Здание Мосгорсуда оцепил ОМОН, прилегающие к суду улицы перекрыты спецтехникой.

