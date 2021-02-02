В Кремле назвали действия силовиков на незаконных акциях оправданными
Действия правоохранительных органов РФ были и остаются оправданными на фоне незаконных акций и провокаций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Действия сотрудников (правоохранительных органов) абсолютно были - и продолжают оставаться - оправданы на фоне незаконных акций, которые были устроены, и на фоне того агрессивного поведения провокаторов и хулиганов, которые имели место», - сказал Песков журналистам.
Несанкционированные акции, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, прошли по всей России 23 и 31 января. По данным правозащитных организаций, в ходе митингов были задержаны более 9 тысяч человек. В Кремле отметили, что массовые задержания объясняются участием значительного количества хулиганов и провокаторов. Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше».
Во вторник Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде рассматривает дело о замене Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Здание Мосгорсуда оцепил ОМОН, прилегающие к суду улицы перекрыты спецтехникой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru