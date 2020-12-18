«Так делают все». Кремль объяснил слежку за Навальным

Спецслужбы всегда присматривают за теми, кто призывает к насильственной смене власти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Так он уточнил ответ главы государства на вопрос о слежке сотрудников ФСБ за оппозиционером Алексеем Навальным. Путин отметил, что если Навальный пользуется поддержкой США, то «спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать».

«За такими людьми спецслужбы присматривают во всем в мире», - ответил Песков на вопрос, означают ли слова Путина то, что контроль за Навальным продолжится.

Между тем, сенатор Андрей Климов заявил Ura.ru, что Навальный рискует попасть под действие закона об иноагентах-физлицах, так как возглавляет организацию-иноагента «Фонд по борьбе с коррупцией».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецслужбыАлексей Навальный
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