«Так делают все». Кремль объяснил слежку за Навальным
Спецслужбы всегда присматривают за теми, кто призывает к насильственной смене власти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он уточнил ответ главы государства на вопрос о слежке сотрудников ФСБ за оппозиционером Алексеем Навальным. Путин отметил, что если Навальный пользуется поддержкой США, то «спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать».
«За такими людьми спецслужбы присматривают во всем в мире», - ответил Песков на вопрос, означают ли слова Путина то, что контроль за Навальным продолжится.
Между тем, сенатор Андрей Климов заявил Ura.ru, что Навальный рискует попасть под действие закона об иноагентах-физлицах, так как возглавляет организацию-иноагента «Фонд по борьбе с коррупцией».
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