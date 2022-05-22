Решетников: санкции могут увеличить товарооборот России и Таиланда
Экономические санкции против Москвы могут способствовать быстрому достижению РФ и Таиландом совместно поставленной цели увеличения торгового до 10 миллиардов долларов, сообщил в Бангкоке российский министр экономического развития Максим Решетников.
По его словам, в 2021 году объем товарооборота между двумя странами составил 2,8 миллиарда долларов. Отмечается, что с введением жестких ограничительных мер перспективы развития торгово-экономических отношений Москвы и Бангкока выросли, и для этого появились новые возможности. Одна из перспективных задач – совместное развитие автомобильной промышленности.
Напомним, министры 21 страны АТЭС встретились в Бангкоке на очное заседание впервые за три года из-за действовавших ограничений на фоне эпидемии коронавируса.
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