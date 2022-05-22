Решетников: санкции могут увеличить товарооборот России и Таиланда

По его словам, в 2021 году объем товарооборота между двумя странами составил 2,8 миллиарда долларов. Отмечается, что с введением жестких ограничительных мер перспективы развития торгово-экономических отношений Москвы и Бангкока выросли, и для этого появились новые возможности. Одна из перспективных задач – совместное развитие автомобильной промышленности.

Напомним, министры 21 страны АТЭС встретились в Бангкоке на очное заседание впервые за три года из-за действовавших ограничений на фоне эпидемии коронавируса.

