Решетников: санкции могут увеличить товарооборот России и Таиланда

Экономические санкции против Москвы могут способствовать быстрому достижению РФ и Таиландом совместно поставленной цели увеличения торгового до 10 миллиардов долларов, сообщил в Бангкоке российский министр экономического развития Максим Решетников.

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По его словам, в 2021 году объем товарооборота между двумя странами составил 2,8 миллиарда долларов. Отмечается, что с введением жестких ограничительных мер перспективы развития торгово-экономических отношений Москвы и Бангкока выросли, и для этого появились новые возможности. Одна из перспективных задач – совместное развитие автомобильной промышленности.

Напомним, министры 21 страны АТЭС встретились в Бангкоке на очное заседание впервые за три года из-за действовавших ограничений на фоне эпидемии коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Санкции Против РоссииТаиланд
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