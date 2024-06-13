Таиланд официально уведомил Россию о намерении вступить в БРИКС

В сообщении говорится, что глава МИД Таиланда Марит Сангиампхонг вручил соответствующее письмо своему российскому коллеге Сергею Лаврову.

«Каждое государство - член БРИКС приветствовало решение Таиланда и считало, что Таиланд может внести вклад в успех БРИКС», - отметили в министерстве.

Ранее ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков заявил, что в намерении присоединиться к БРИКС, ШОС и ЕАЭС заявили 59 стран, пишет журнал «Профиль».

