Таиланд официально уведомил Россию о намерении вступить в БРИКС
Таиланд официально уведомил Россию о намерении стать полноправным членом БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба МИД королевства.
В сообщении говорится, что глава МИД Таиланда Марит Сангиампхонг вручил соответствующее письмо своему российскому коллеге Сергею Лаврову.
«Каждое государство - член БРИКС приветствовало решение Таиланда и считало, что Таиланд может внести вклад в успех БРИКС», - отметили в министерстве.
Ранее ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков заявил, что в намерении присоединиться к БРИКС, ШОС и ЕАЭС заявили 59 стран, пишет журнал «Профиль».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru