Сына Фургала не допустили до выборов в Госдуму

Избирком Хабаровского края отказал сыну арестованного экс-губернатора Сергея Фургала в участии выборах в Госдуму, передают региональные СМИ решение заседания комиссии.

Отмечается, что не принято около 5 тысяч подписей в поддержку Антона Фургала (из 15 789 подписей, который он подавал в избирком).

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Для выдвижения по избирательному округу № 70 Фургалу необходимо было за месяц собрать более 15 тысячей подписей.

Сергея Фургала задержали летом 2020 года по подозрению в организации убийств бизнесменов, что вызвало протесты со стороны жителей Хабаровского края. Его будут содержать под арестом до 7 октября 2021 года. Сергею Фургалу грозит пожизненное лишение свободы, напоминает URA.RU.

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ФОТО: instagram.com/anton_furgal
ТЕГИ:Хабаровский КрайВыборыСергей Фургал
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