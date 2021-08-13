Сына Фургала не допустили до выборов в Госдуму

Для выдвижения по избирательному округу № 70 Фургалу необходимо было за месяц собрать более 15 тысячей подписей.

Сергея Фургала задержали летом 2020 года по подозрению в организации убийств бизнесменов, что вызвало протесты со стороны жителей Хабаровского края. Его будут содержать под арестом до 7 октября 2021 года. Сергею Фургалу грозит пожизненное лишение свободы, напоминает URA.RU.

