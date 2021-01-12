Сын судьи, участвовавший в штурме Капитолия, арестован в Нью-Йорке

Ранее о том, что на фотографиях из Капитолия запечатлен Аарон Мостофски, сообщил ряд СМИ. Агентство со ссылкой на представителя ФБР США подтверждает, что в Нью-Йорке во вторник был проведен "всего один арест".

Беспорядки в столице Штатов начались шестого января. В этот день конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов, проведенных в ноябре 2020 года, на которых победил республиканец Джозеф Байден.

Сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий, чтобы помешать процедуре утверждения. Во время штурма погибли не менее пяти человек.