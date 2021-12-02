Сын Лукашенко попал под новые санкции США

США вели санкции против Белоруссии. Санкционный список опубликован на сайте Министерства финансов США.

Под новые ограничения попал средний сын президента Белоруссии Дмитрий Лукашенко. Также под санкции попал замминистра внутренних дел Дмитрий Корзюк и глава Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лапо.

«Мы родные братья». Лукашенко оценил отношения с Путиным

Всего рестрикции коснулись 20 физических лиц и 12 организаций, также под ограничения попали три самолёта.

Дмитрий Лукашенко – 41-летний предприниматель. Занимает пост председателя центрального совета «Президентского спортивного клуба». Дмитрий Лукашенко также входит в состав Национального олимпийского комитета Белоруссии.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:Санкции СШАБелоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры