Сын Гурбангулы Бердымухамедова победил на президентских выборах в Туркмении
Кандидат от правящей Демократической партии Туркмении, сын действующего главы республики Сердар Бердымухамедов победил на выборах президента страны. Об этом сообщает Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов Туркмении.
По данным ЦИК, Бердымухамедов получил 72,97% голосов и был признан избранным президентом в соответствии с Избирательным кодексом Туркменистана и на основании постановления Центризбиркома.
Выборы президента Туркмении состоялись 12 марта, свои голоса отдали 3 362 052 человека — 97,17% зарегистрированных избирателей. Внеочередные выборы были назначены в связи с решением действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова, который возглавляет страну уже 15 лет, оставить президентский пост, напоминает Ura.ru.
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