Сын Гурбангулы Бердымухамедова победил на президентских выборах в Туркмении

По данным ЦИК, Бердымухамедов получил 72,97% голосов и был признан избранным президентом в соответствии с Избирательным кодексом Туркменистана и на основании постановления Центризбиркома.

Выборы президента Туркмении состоялись 12 марта, свои голоса отдали 3 362 052 человека — 97,17% зарегистрированных избирателей. Внеочередные выборы были назначены в связи с решением действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова, который возглавляет страну уже 15 лет, оставить президентский пост, напоминает Ura.ru.

