Сын главы Туркмении объявлен кандидатом в президенты
Сын президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, 40-летний Сердар выдвинут кандидатом на выборах главы государства, которые пройдут в марте, сообщает РИА Новости.
Соответствующее решение принял внеочередной съезд Демократической партии Туркмении.
Сердар Бердымухамедов занимает сейчас пост вице-премьера.
Ранее глава Туркменистана намекнул, что собирается оставить президентский пост. Он признался в парламенте, что принял «непростое решение о себе».
«Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности», - сказал Бердымухамедов, являющийся президентом Туркмении с 2007 года.
Он также отметил, что достиг «возраста пророка». Как отмечает BBC, пророк Мухаммед умер на 64-м году жизни, поэтому мусульмане, которым исполняется 63 года, стремятся переосмыслить жизнь.
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