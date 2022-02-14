Сын главы Туркмении объявлен кандидатом в президенты

Сердар Бердымухамедов занимает сейчас пост вице-премьера.

Ранее глава Туркменистана намекнул, что собирается оставить президентский пост. Он признался в парламенте, что принял «непростое решение о себе».

«Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности», - сказал Бердымухамедов, являющийся президентом Туркмении с 2007 года.

Он также отметил, что достиг «возраста пророка». Как отмечает BBC, пророк Мухаммед умер на 64-м году жизни, поэтому мусульмане, которым исполняется 63 года, стремятся переосмыслить жизнь.

