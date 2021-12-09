Путин: США придется отказаться от санкций против России

Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, сообщает телеканал «360». Ничего хорошего, по мнению российского лидера, в этом нет. «… И что любопытно — не вижу, как они могут выйти из этого витка, хотя, конечно, им придется это сделать. Просто придется в силу своеобразного развития ситуации в мире», — отметил Путин.

Он назвал чушью тот факт, что ограничительные меры вводятся под предлогом безопасности США. Как считает президент, это попытка сдержать развитие России.

Напомним, в ходе встречи с участниками Конгресса молодых ученых российского лидера попросили осветить тему рестрикций.

