Путин: США придется отказаться от санкций против России
Складывается впечатление, что американские политические силы соревнуются, зарабатывая на антироссийских санкциях, и не могут выбраться из этого витка, однако выйти придется.
Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, сообщает телеканал «360». Ничего хорошего, по мнению российского лидера, в этом нет. «… И что любопытно — не вижу, как они могут выйти из этого витка, хотя, конечно, им придется это сделать. Просто придется в силу своеобразного развития ситуации в мире», — отметил Путин.
Он назвал чушью тот факт, что ограничительные меры вводятся под предлогом безопасности США. Как считает президент, это попытка сдержать развитие России.
Напомним, в ходе встречи с участниками Конгресса молодых ученых российского лидера попросили осветить тему рестрикций.
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