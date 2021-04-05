Сын Байдена рассказал о зависимости от крэка и «выкуренном пармезане»

Сын президента США Джо Байдена Хантер в интервью CBS News признался, что испытывал невероятную ломку от наркотической зависимости, из-за которой «выкурил пармезана больше, чем кто-либо из ваших знакомых».

Он рассказал, что в отчаянном поиске наркотиков «царапал пол» и «ковырял ковры». «Я проводил много времени, стоя на четвереньках, ковыряя коврики, куря что-нибудь, даже отдаленно напоминающее крэк-кокаин. Я, наверное, выкурил больше пармезана, чем кто-либо из ваших знакомых», - поделился откровениями Хантер в разговоре с журналисткой Трэйси Смит. Также сын американского президента заявил, что завязал с наркотиками с мая 2019 года, после того, как женился на Мелиссе Коэн.

Интервью для CBS News вышло в преддверие выхода мемуаров Хантера Байдена «Beautiful Things» («Прекрасные вещи»). Ранее НСН сообщало, что в книге, которая выйдет 6 марта, сын главы государства написал, что потратил на наркотики деньги от работы на Украине.

