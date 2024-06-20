СВР: Вашингтон считает Залужного подходящей заменой Зеленскому
США считают самым подходящим кандидатом вместо президента Украины Владимира Зеленского экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
По данным ведомства, Запад устраивает ситуация, когда легитимность Зеленского зависит от поддержки иностранных партнеров, и вскоре украинского президента могут «списать». Белый дом может заменить его на политика, приемлемого для ведения переговоров с РФ о мирном урегулировании.
«Наиболее подходящим кандидатом в Вашингтоне считают бывшего главнокомандующего ВСУ», — отмечается в сообщении.
В СВР считают, что Запад «пожертвует» Зеленским, когда Россия закрепит свои успехи на фронте, а ВСУ будут истощены и окажутся в безвыходном положении.
Залужный покинул пост главкома в феврале, напоминает Ura.ru. Сейчас он занимает должность посла Украины в Великобритании.
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