СВР: Вашингтон считает Залужного подходящей заменой Зеленскому

Россия и Вьетнам приняли заявлении об углублении «всеобъемлющего стратегического партнерства»

Послы стран ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций

Один человек погиб и шестеро пострадали при пожаре на заводе под Новосибирском

Советник главы ДНР получил осколочные ранения в результате атаки БПЛА

В Госдуме призвали проверить знание русского языка у всех мигрантов

Собаки породы пхунсан, которых подарил Путину Ким, будут жить в Москве