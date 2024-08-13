СВР: США поручили проработать сценарий прихода Авакова к власти на Украине

Как отметили в СВР, в текущей ситуации Вашингтон хочет заменить политика на «более управляемую и менее коррумпированную» фигуру, которая устроила бы большинство союзников на Западе. Как ожидается, это позволит западным странам «лучше подготовиться» к возможным переговорам с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

По данным спецслужбы, в качестве подходящего кандидата на замену Зеленскому рассматривают экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Вашингтон уже якобы поручил аффилированным неправительственным организациям проработать сценарий прихода политика к власти в Киеве.

Ранее в СВР заявили, что Соединенные Штаты усиливают поиски потенциальной замены Зеленскому, легитимность которого утрачивается по истечении срока президентских полномочий, напоминает Ura.ru.

