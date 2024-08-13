СВР: США поручили проработать сценарий прихода Авакова к власти на Украине
США прорабатывают варианты замены президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявили в Службе внешней разведки России, пишет РИА Новости.
Как отметили в СВР, в текущей ситуации Вашингтон хочет заменить политика на «более управляемую и менее коррумпированную» фигуру, которая устроила бы большинство союзников на Западе. Как ожидается, это позволит западным странам «лучше подготовиться» к возможным переговорам с Россией по урегулированию конфликта на Украине.
По данным спецслужбы, в качестве подходящего кандидата на замену Зеленскому рассматривают экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Вашингтон уже якобы поручил аффилированным неправительственным организациям проработать сценарий прихода политика к власти в Киеве.
Ранее в СВР заявили, что Соединенные Штаты усиливают поиски потенциальной замены Зеленскому, легитимность которого утрачивается по истечении срока президентских полномочий, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru