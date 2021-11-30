В США заявили о катастрофе в случае войны с Россией из-за Украины
США ожидают катастрофические потери, если столкнутся с Россией из-за Украины. Об этом заявила бывшая офицер военной разведки Ребекка Коффлер.
В своей статье для сайта Fox News она отметила, что войну с Россией невозможно было бы выиграть. По ее словам, Россия может нанести космический удар в целях самообороны по территории США.
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Коффлер также заявила, что если Россия нанесет первый удар, энергетическая инфраструктура Америки может оказаться под угрозой, а в мире начнется ядерная война.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru