В США заявили о катастрофе в случае войны с Россией из-за Украины

США ожидают катастрофические потери, если столкнутся с Россией из-за Украины. Об этом заявила бывшая офицер военной разведки Ребекка Коффлер.

В своей статье для сайта Fox News она отметила, что войну с Россией невозможно было бы выиграть. По ее словам, Россия может нанести космический удар в целях самообороны по территории США.

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Коффлер также заявила, что если Россия нанесет первый удар, энергетическая инфраструктура Америки может оказаться под угрозой, а в мире начнется ядерная война.

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ФОТО: Pixabay
ТЕГИ:ВойнаСША
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