СВР обвинила Европу в реваншизме
Решение немецких властей отказать послам России и Белоруссии в допуске на мероприятия по случаю 80-летия Победы свидетельствует о реваншистских подходах. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
Отмечается, что Европа «продолжает придерживаться реваншистских подходов», прекрасно осознавая угрозы собственной репутации.
«Цинизм европейцев усугубляется планами правителей некоторых стран ЕС принять приглашение президента Украины Владимира Зеленского прибыть в Киев для участия в мероприятиях, «альтернативных» торжествам 9 мая в Москве», - указали в СВР.
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин назвал отвратительным запрет для чиновников ЕС на визит в Москву 9 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru