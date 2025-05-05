СВР обвинила Европу в реваншизме

Решение немецких властей отказать послам России и Белоруссии в допуске на мероприятия по случаю 80-летия Победы свидетельствует о реваншистских подходах. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

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Отмечается, что Европа «продолжает придерживаться реваншистских подходов», прекрасно осознавая угрозы собственной репутации.

«Цинизм европейцев усугубляется планами правителей некоторых стран ЕС принять приглашение президента Украины Владимира Зеленского прибыть в Киев для участия в мероприятиях, «альтернативных» торжествам 9 мая в Москве», - указали в СВР.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин назвал отвратительным запрет для чиновников ЕС на визит в Москву 9 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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