СВР назвал агрессией США внесение главы Агентства безопасности Сербии в список санкций
Решение Вашингтона внести директора Агентства безопасности и информирования Сербии Александра Вулина в ограничительные списки можно рассматривать в качестве очередного акта агрессии в отношении Белграда. Такую оценку дали в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
Как отметили в СВР, сегодня все, кто защищает национальные интересы, попадают под «безумный санкционный каток» США. Российское разведывательное ведомство считает, что таким образом американская администрация пытается в грубой форме вмешаться в дела независимого государства.
В пресс-бюро СВР также назвали «знаком качества» попадание смелых политиков под санкции США. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Александр Вулин занимал пост министра внутренних дел Сербии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru