Решение Вашингтона внести директора Агентства безопасности и информирования Сербии Александра Вулина в ограничительные списки можно рассматривать в качестве очередного акта агрессии в отношении Белграда. Такую оценку дали в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Как отметили в СВР, сегодня все, кто защищает национальные интересы, попадают под «безумный санкционный каток» США. Российское разведывательное ведомство считает, что таким образом американская администрация пытается в грубой форме вмешаться в дела независимого государства.

В пресс-бюро СВР также назвали «знаком качества» попадание смелых политиков под санкции США. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Александр Вулин занимал пост министра внутренних дел Сербии.

