СВР: Киев может провести серию терактов против диппредставительств РФ
Украина рассматривает вариант терактов против российских дипломатических представительств в Европе с целью срыва переговоров. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России.
Согласно данным, вероятнее всего Киев попытается осуществить атаки в Германии, странах Скандинавии и Балтии, а также в Венгрии и Словакии. Там отметили, что в столицах Европы с тревогой фиксируют нежелание Киева идти на договоренности с Москвой, если это потребует от него «чрезмерных уступок».
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинский президент Владимир Зеленский готов на любую провокацию для срыва урегулирования конфликта на Украине. Он отмечал, что сейчас Зеленский попал в затруднительное положение и его поведение может быть абсолютно непредсказуемым, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru