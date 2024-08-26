СВР: Американцы готовят «цветную революцию» в Грузии
США готовят «цветную революцию» в Грузии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
«По поступающей информации, в Белом доме крайне недовольны развитием ситуации в Грузии в преддверии парламентских выборов 26 октября», — отмечается в сообщении.
По данным СВР, Вашингтон намерен усилить давление на грузинские власти ради максимального ослабления позиции правящей в республике партии «Грузинская мечта», отмечает RT.
Ранее глава правящей партии Ираклий Гарибашвили заявил, что грядущие выборы станут «решающей битвой за мир». По словам политика, если жители Грузии поддержат нынешнее руководство, в стране не будет места конфликту. При этом республику ждет другая судьба, если на выборах победят близкие к оппозиции силы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Украине ввели экстренные отключения света
- СВР: Американцы готовят «цветную революцию» в Грузии
- В Тепе-Оба в Крыму произошел природный пожар на площади 75 гектаров
- В центре Москвы провалился грунт
- Над Брянской и Ярославской областями сбили два украинских БПЛА
- В Энгельсе обломки БПЛА повредили несколько автомобилей
- Команда Telegram прокомментировала задержание Дурова
- Депутат Федяев предупредил об изменении правил установки камер на дорогах
- При атаке БПЛА на Саратов пострадали четыре человека
- Минобороны: ПВО сбила над территорией России 20 дронов ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru