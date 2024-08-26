СВР: Американцы готовят «цветную революцию» в Грузии

«По поступающей информации, в Белом доме крайне недовольны развитием ситуации в Грузии в преддверии парламентских выборов 26 октября», — отмечается в сообщении.

По данным СВР, Вашингтон намерен усилить давление на грузинские власти ради максимального ослабления позиции правящей в республике партии «Грузинская мечта», отмечает RT.

Ранее глава правящей партии Ираклий Гарибашвили заявил, что грядущие выборы станут «решающей битвой за мир». По словам политика, если жители Грузии поддержат нынешнее руководство, в стране не будет места конфликту. При этом республику ждет другая судьба, если на выборах победят близкие к оппозиции силы.

