Песков: Путин поддержит Собянина на выборах мэра Москвы
Президент России Владимир Путин высоко оценивает работу мэра Москвы Сергея Собянина, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, российский лидер окажет поддержку главе столицы на грядущих выборах мэра Москвы.
Накануне Мосгордума назначила день выборов мэра столицы на 10 сентября, дав тем самым официальный старт избирательной кампании.
Сергей Собянин является столичным мэром уже почти 13 лет, сменив осенью 2010 года отправленного в отставку Юрия Лужкова. Дважды победив на выборах (в 2013 и 2018 годах), 64-летний Сергей Семенович пошел и на третий срок. При этом раньше он был самовыдвиженцем, а сейчас представит на выборах «Единую Россию», напоминает «Радиоточка НСН».
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