Сводки КГБ о «болевых точках» СССР утекали иностранным агентам
Секретные сводки КГБ о положении дел в СССР в конце 80-х годов ХХ века, которые составлялись для генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева, доставались агентам иностранных государств, которые были заинтересованы в распаде Советского Союза, сообщил журналу «Национальная оборона» экс-сотрудник КГБ, полковник в отставке Юрий Кобяков.
По его словам, сводки для Горбачева составлялись с 1987 по 1989 год, в подготовке документа участвовали как агенты КГБ, так и социологи. В документах была приведена полная картина происходящего в стране, без умолчаний и прикрас.
Генсеку ЦК КПСС, в том числе докладывали о недостатках в работе властных структур, которые приводили или могли привести к возникновению социального напряжения, росту недовольства различных групп населения.
По словам Кобякова, выяснилось, что сводки читают в государствах, заинтересованных в развале СССР. В результате Запад сформировал на территории Советского Союза свою «пятую колонну».
Как сообщалось, организаторы августовского путча 1991 года и подписанты Беловежских соглашений виновны в развале СССР, считает Михаил Горбачев. По его словам, республики СССР приняли декларации независимости, но у Советского Союза оставался шанс сохранить страну на обновленной основе.
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