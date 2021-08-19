Сводки КГБ о «болевых точках» СССР утекали иностранным агентам

По его словам, сводки для Горбачева составлялись с 1987 по 1989 год, в подготовке документа участвовали как агенты КГБ, так и социологи. В документах была приведена полная картина происходящего в стране, без умолчаний и прикрас.

Генсеку ЦК КПСС, в том числе докладывали о недостатках в работе властных структур, которые приводили или могли привести к возникновению социального напряжения, росту недовольства различных групп населения.

По словам Кобякова, выяснилось, что сводки читают в государствах, заинтересованных в развале СССР. В результате Запад сформировал на территории Советского Союза свою «пятую колонну».

Как сообщалось, организаторы августовского путча 1991 года и подписанты Беловежских соглашений виновны в развале СССР, считает Михаил Горбачев. По его словам, республики СССР приняли декларации независимости, но у Советского Союза оставался шанс сохранить страну на обновленной основе.

