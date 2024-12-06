Минобороны Сирии опровергло информацию о выводе войск из Хомса
6 декабря 202416:15
Появившаяся на ресурсах террористов информация о выводе подразделений сирийской армии из Хомса не соответствует действительности. Об этом в своих соцсетях заявило Минобороны Сирии.
В ведомстве указали, что армия республики, наоборот, укрепила свою линию обороны.
Также в сообщении говорится, что дислоцированные в провинции Хомс правительственные войска готовы отразить любую атаку боевиков.
Ранее посольство России в Дамаске призвало россиян покинуть территорию Сирии, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru