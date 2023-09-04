«Сверка часов»: В Кремле назвали конструктивными переговоры Путина с Эрдоганом

В настоящее время переговоры Путина и Эрдогана закончились. Первая часть проходила с участием делегаций двух стран, вторая – в узком составе за обедом. Ожидается, что лидеры России и Турции сделают заявление для прессы.

Во всем мире ждут, уговорит ли Эрдоган Путина возобновить действие «зерновой сделки». Турецкий политолог Торгул Исмаил ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что президентам России и Турции останется «поставить точку» в уже согласованном на уровне глав МИД решении.

