«Свалили на кого удобно». Востоковед объяснил обвинения США в адрес России по Идлибу

«Первое, что приходит на ум, это реакция на последние действия Эрдогана, которые он начал сразу после завершения переговоров в Москве. Ведь Эрдоган сразу поехал заручаться поддержкой своих союзников на Западе. С одной стороны дружба с Путиным, с другой – историческая связь с Европой и США. Эрдоган начал историю в Идлибе с поддержки НАТО, а это США и Европа. Только когда у него не получилось, он приехал в Москву. Думаю, что администрация президента США созрела и решила, что готова протянуть руку дружбы. Ведь Россия начинает укрепляться в Турции, а это не хорошо для них, нужно это дело приостановить. Как раз самое удобное, не беря на себя лишних обязательств, сделать заявление, показывая при этом поддержку Турецкой республике. Самое подходящее оказалось - вспомнить гибель турецких военнослужащих и обвинить в этом Российскую Федерацию, потому что это привычно, удобно и соответствует их задачам. А заодно еще раз показать всему цивилизованному миру, что Россия практически каждый день осуществляет преступления против всего прогрессивного человечества, путем нанесения беспорядочных ударов куда ни попадя», - сказал Чупрыгин.

По его мнению, сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «придерживается этой же версии» в толковании заявления Помпео.

«Не смотря на то, что мы часто говорим о том, что он совершает хаотичные действия, это не так. Он очень хорошо просчитывает внешнюю ситуацию исходя из задач, которые стоят перед ним внутри страны. Он прекрасно понимает чего стоит подобное заявление Помпео. Думаю, Эрдоган сейчас будет эксплуатировать эту ситуацию, например, с точки зрения формирования своей позиции на переговорах с российской стороной по согласованию позиций в Идлибе. Турция делает попытки балансировать между двумя полюсами. К сожалению, Россия в этом конструкте, который выстраивает Эрдоган, играет роль элемента шантажа Запада. Отсюда и закупка С-400, и Турецкий поток, и еще много чего вытекает», - заключил собеседник НСН.

Напомним, в феврале в сирийском Идлибе в результате авиаудара ВВС Сирии по террористам погибли более 35 турецких военных. В Минобороны РФ тогда пояснили, что военные в том районе не должны были находиться, потому что с тех позиций шло наступление боевиков на позиции сирийской армии. После этого Анкара начала военную операцию в Сирии. Президентам РФ и Турции позднее удалось договориться о мерах деэскалации ситуации.

Политолог Алексей Малашенко в эфире НСН прояснил взаимодействие российской и турецкой сторон при совместном патрулировании сирийской провинции Идлиб.

