Эрдоган: Турция ищет альтернативу американским истребителям F-16

По его словам, альтернативы для Турции есть, а переговоры могут вестись так же, как и в случае с системами С-400.

Ранее США направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

