Эрдоган: Турция ищет альтернативу американским истребителям F-16

Турция ведет переговоры по альтернативам американским истребителям F-16, США - не единственный выход для Анкары. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган призвал пересмотреть архитектуру системы мировой безопасности

По его словам, альтернативы для Турции есть, а переговоры могут вестись так же, как и в случае с системами С-400.

Ранее США направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияСША
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