Сунгоркин раскрыл подробности задержания Можейко

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин сообщил, что журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко, по всей вероятности, остановили в Москве в ходе регистрации на рейс в Варшаву и попросили вернуться в Минск. Там журналист и был задержан 1 октября.

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При этом главред «Комсомолки» подчеркивает, что официальных данных нет.

«Мы ничего официального, никакой информации не имеем, о том, что он вот так вот вернулся в Белоруссию, сообщили его родители… К нему подошли на регистрации, сотрудники какой-то из спецслужб, какой-то, по версии Геннадия - это были российские», - уточнил Сунгоркин.

Глава СМИ также обратил внимание на то, что журналисты ничего не могут подтвердить.

«У нас есть предположения, неофициальные, никем не подтверждённые, что его остановили на регистрации рейса в Варшаву и ему было сказано, что он … нежелательная персона в Москве и он должен вернуться именно в Минск. Ну вот он и полетел, никакой официальной информации у нас нет», - рассказал Сунгоркин.

Можейко был задержан в Минске в пятницу, 1 октября. Он находится в изоляторе. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 130 белорусского уголовного кодекса "разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни", а также по статье 369 "оскорбление представителя власти".

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеМинскЖурналистикаЖурналисты
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