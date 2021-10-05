«Комсомольская правда» закрыла офис в Белоруссии

Причиной для этого стал арест журналиста редакции Геннадия Можейко. Журналистам и другим сотрудникам «КП в Белоруссии» выплатят денежные компенсации, а также предложат работу в других структурах газеты. В издании пояснили, что приняли такое решение, «проанализировав события последнего года и особенно последней недели».

Можейко был задержан в Минске в пятницу, 1 октября. Он находится в изоляторе. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 130 белорусского уголовного кодекса "разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни", а также по статье 369 "оскорбление представителя власти".

Ранее главный редактор издания Владимир Сунгоркин в разговоре с Telegram-каналом "Радиоточка НСН" предположил, что причиной для блокировки сайта «Комсомольской правды в Беларуси» послужила небольшая заметка.

