Сунак заявил о невозможности исключения России из G20

Выступая перед британским парламентом он отметил, что по этой причине Россию невозможно исключить из состава «Большой двадцатки» таким же способом, как из G8.

«G20 отличается от G7. Это более широкая группа стран, которая работает по принципу консенсуса. Таким образом, невозможно исключить Россию таким же способом, как из G8», - пояснил Сунак.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что украинские парламентарии приняли постановление с призывом исключить Россию из G20, сообщает RT.

