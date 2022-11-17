Сунак заявил о невозможности исключения России из G20
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что G20 - это более широкая группа стран, нежели G7, сообщает РИА Новости.
Выступая перед британским парламентом он отметил, что по этой причине Россию невозможно исключить из состава «Большой двадцатки» таким же способом, как из G8.
«G20 отличается от G7. Это более широкая группа стран, которая работает по принципу консенсуса. Таким образом, невозможно исключить Россию таким же способом, как из G8», - пояснил Сунак.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что украинские парламентарии приняли постановление с призывом исключить Россию из G20, сообщает RT.
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