Сунак заявил о невозможности исключения России из G20

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что G20 - это более широкая группа стран, нежели G7, сообщает РИА Новости.

«Россия по-прежнему важна»: Чем закончился саммит G20

Выступая перед британским парламентом он отметил, что по этой причине Россию невозможно исключить из состава «Большой двадцатки» таким же способом, как из G8.

«G20 отличается от G7. Это более широкая группа стран, которая работает по принципу консенсуса. Таким образом, невозможно исключить Россию таким же способом, как из G8», - пояснил Сунак.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что украинские парламентарии приняли постановление с призывом исключить Россию из G20, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Youtube / STV News
ТЕГИ:РоссияВеликобританияG20
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры