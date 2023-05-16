Сунак решил реформировать ЕСПЧ

Глава британского правительства Риши Сунак принял решение реформировать Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и потребовал изменить его полномочия. Об этом сообщило издание Politico.

Россия окончательно вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ

По мнению Сунака, ЕСПЧ обязан прекратить практику блокировки депортации нелегальных мигрантов из Британии в Руанду. Сделать это можно путем юрисдикционного и трансграничного сотрудничества, полагает политик.

Отмечается, что премьер-министр Великобритании планирует призвать к общеевропейской реформе ЕСПЧ.

Ранее председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев заявил, что выход России из-под юрисдикции ЕСПЧ не отразился на работе судов страны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Сайт правительства Великобритании / www.gov.uk
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