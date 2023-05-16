Сунак решил реформировать ЕСПЧ
Глава британского правительства Риши Сунак принял решение реформировать Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и потребовал изменить его полномочия. Об этом сообщило издание Politico.
По мнению Сунака, ЕСПЧ обязан прекратить практику блокировки депортации нелегальных мигрантов из Британии в Руанду. Сделать это можно путем юрисдикционного и трансграничного сотрудничества, полагает политик.
Отмечается, что премьер-министр Великобритании планирует призвать к общеевропейской реформе ЕСПЧ.
Ранее председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев заявил, что выход России из-под юрисдикции ЕСПЧ не отразился на работе судов страны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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