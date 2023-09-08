Сунак пообещал следить за действиями России в Черном море

«Мы будем использовать нашу разведку, наблюдение и рекогносцировку для мониторинга российской активности в Черном море», — цитирует политика РИА Новости.

В опубликованном офисом премьера документе говорится, что Лондон будет указывать Москве на «тревожные признаки» подготовки атак на судоходство или инфраструктуру в акватории, пишет Ura.ru. Также британская сторона намерена выявлять ответственных за атаки и таким образом предотвращать «фальшивые заявления, направленные на снятие вины с России», отмечает «Свободная пресса».

Офис Сунака привел в пример случай в августе, когда российский патрульный корабль «Василий Быков» открыл предупредительный огонь, чтобы досмотреть направлявшийся в порт Измаил сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау. В Лондоне отметили, что подобные инциденты могут рассматриваться как «нарушение международного гуманитарного права».

