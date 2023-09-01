Минобороны РФ: Черноморский флот контролирует обстановку в Черном море

В оборонном ведомстве уточнили, что именно благодаря этому 29-30 августа силы морской авиации Черноморского флота сорвали попытку высадки отряда ВСУ на побережье Крыма для совершения террористических акций. Отмечается, что самолеты морской авиации тогда уничтожили четыре военных катера и порядка 50 украинских бойцов.

Кроме того, российские силы отразили 36 украинских атак на донецком направлении за неделю. Потери украинской стороны составили 2385 бойцов ВСУ, отметили в Минобороны РФ.

Ранее ведомство сообщало о перехвате двух управляемых авиабомб JDAM российскими средствами ПВО, напоминает «Радиоточка НСН».

