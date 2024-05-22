Сунак подтвердил, что всеобщие выборы в Британии пройдут 4 июля
22 мая 202419:21
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что получил санкцию короля Карла III распустить парламент и провести досрочные выборы в парламент, передает The Guardian.
Отмечается, что выборы состоятся 4 июля.
Ранее Сунак и его супруга Акшата Мурти опередили короля Карла III в списке богатейших людей страны, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru