Сунак подтвердил, что всеобщие выборы в Британии пройдут 4 июля

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что получил санкцию короля Карла III распустить парламент и провести досрочные выборы в парламент, передает The Guardian.

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Отмечается, что выборы состоятся 4 июля.

Ранее Сунак и его супруга Акшата Мурти опередили короля Карла III в списке богатейших людей страны, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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